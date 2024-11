O tenso bate-boca de Sandra Coutinho e Demétrio Magnoli na Globonews

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A pauta era a eleição presidencial dos Estados Unidos, mas o que virou notícia do Em Pauta, da Globonews, na última sexta-feira, 1, foi uma discussão ao vivo entre os jornalistas Sandra Coutinho e Demétrio Magnoli. O climão começou quando Sandra falou que muitos homens não votam em Kamala Harris pelo falo de ser uma mulher. “Quem tem lugar de fala sou eu. O caminho para as mulheres é mais difícil”, destacou. Neste momento, Demétrio a interrompeu discordando da correspondente. “Eu também tenho lugar de fala também porque sou um analista político”. Ela, então, rebateu: “Não. Como mulher? Você é mulher?”. A jornalista seguiu sendo interrompida e acusou o colega de fazer mansplaining, termo usado quando um homem tenta ensinar uma mulher algo que ela já sabe. Em resposta, Demétrio riu, o que deixou a jornalista ainda mais irritada. “Eu acho que é feio você rir debochadamente. Eu não faço isso com você, tenho respeito pela sua opinião”, disparou.

Esta não é a primeira vez que Magnoli se desentende ao vivo com um colega. Em outra ocasião, o jornalista protagonizou uma discussão com Guga Chacra quando o grupo analisava as eleições legislativas da França. O correspondente em Nova York perdeu a paciência durante o debate e interrompeu o jornalista acusando-o de “normalizar a extrema direita”. “Não, agora estou respondendo, Guga. Espera um pouquinho”, indignou-se Magnoli. Chacra continuou: “Mas você corta a Flávia [Oliveira] o tempo todo. Eu não posso falar?”, questionou. Sobrou para o apresentador Marcelo Cosme, novamente, acalmar os ânimos. Xii…