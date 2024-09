O susto que Joaquim Lopes superou no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator Joaquim Lopes passou por um sufoco há algumas semanas, quando precisou passar por uma cirurgia após um acidente aparentemente pequeno. “Bati o cotovelo na parede. No dia seguinte, acordei com muita dor, achando que tinha torcido, e fui para o hospital. Na hora que cheguei o médico me mandou para o centro cirúrgico porque tinha infectado. Mas agora estou bem”, explicou o ator, enquanto aproveitava a segunda noite do Rock in Rio. Joaquim Lopes também já voltou a trabalhar. Ele está no elenco da série Praia dos Ossos, baseada no podcast de mesmo nome. A previsão é de que a produção seja lançada no ano que vem.