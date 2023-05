O surpreendente programa mais visto na TV fora da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O boletim da Igreja Universal é o programa televisivo mais assistido da TV Record, com 8,6 de média. Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo desta segunda-feira, 22, mostram ainda que Terra e Paixão, da TV Globo, foi a atração mais acompanhada, com média de 25,7 pontos entre 21h19 e 22h23. A novela de Walcyr Carrasco teve a sintonia de 40,0% das TVs ligados na principal metrópole do país e, com pico de 26,8. Na sequência, Jornal Nacional (25,6) e Vai na Fé (25,2).