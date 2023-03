O sucesso de Jean Paulo Campos, ex-SBT, em novela da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Até pouco tempo atrás, Jean Paulo Campos ainda era chamado nas ruas pelo nome de seu personagem mais famoso – Cirilo, de Carrossel, no SBT. Jovem talento descoberto na novela infantil agora brilha em Vai na fé, na Globo. Ao viver Yuri, um estudante bolsista de direito, levanta discussões amadurecidas pela própria trajetória que faz na televisão. Se antes ajudava a discutir racismo nas escolas, agora levanta a pauta da diversidade e das cotas em universidades públicas. Aos 19 anos, Jean Paulo é festejado como um dos bons momentos da trama das 7.

Como é estrear na Globo, depois de anos fazendo Carrossel? Está sendo uma experiência incrível para mim, é o meu segundo trabalho na Globo, mas esse é o primeiro a estrear. Fiz Musa Música, série de quatro episódios que estreia no Globoplay em breve. E com a novela, estou dando a vida nisso, aprendendo muito com o elenco que é incrível, muita gente braba, todo mundo engajado para que o projeto seja lindo.

Me conta da roupa? Você está sempre estiloso… Exatamente, eu gosto muito de moda, tinha comprado esse lenço aqui e falei: ‘vou usar em um dia especial’ e nada mais especial que esse dia (estreia da novela). Comprei em um brechó, eu que monto meu estilo na maioria das vezes, tenho esse prazer. O processo de montar o look é muito interessante.

Se incomoda como as pessoas te chamam de Cirilo? Lembram bastante (risos). Mas não me chateio. É um personagem que fez parte demais da minha vida. Aliás, não só da minha, de diversas pessoas. E é muito importante para mim, se não fosse o Cirilo, muita coisa ia ser diferente. Mas hoje me chamam menos do que antigamente, a novela atual tem ajudado nisso.

Você já sofreu bullying e racismo como seu personagem? Não, acho que pelo tanto que o Cirilo teve de problemas na novela, o pessoal deve ter pensado: ‘Vamos deixar só para a novela’. Não peguei esse bullying do personagem.