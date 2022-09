O sorriso amarelo das globais ao ouvirem ‘Bolsonaro’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Taís Araujo, Leandra Leal e Camila Pitanga foram convidadas pela equipe da Natura para conhecerem o espaço em homenagem à Amazônia e região Norte do país, neste domingo, 4, dentro da Cidade do Rock. Elas aproveitaram a oportunidade para assinarar um projeto de lei chamado Amazônia de Pé, em defesa do meio ambiente. Quando perguntadas sobre política e se já haviam gritado “Fora Bolsonaro”, eles fizeram um silêncio constrangedor de 10 segundos. Taís então resolveu quebrar o gelo: “Cheguei aqui há pouco tempo, ainda não deu”. Nenhuma quis afirmar o que faria.

