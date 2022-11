O símbolo de Lula que virou ‘cenário’ para transmissão do Multishow

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A eleição já acabou, mas parece que o público continua disposto a se manifestar politicamente. Ao longo de toda a transmissão do Multishow para o festival Rock The Montain, neste primeiro final de semana, o que mais se via surgiu atrás dos repórteres e apresentadores era o gesto de “L” de Lula (PT). Por mais que, em alguns momentos, a câmera fechasse no rosto do apresentador, era impossível não exibir a multidão ao fundo gritando o nome do presidente eleito.

O festival Rock The Montain acontece também no próximo final de semana em Itaipava, distrito de Petrópolis, na Região Serrana no Rio. Veja a seguir a manifestação do público ao longo da cobertura da emissora.