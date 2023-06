O significado do exótico figurino de Lupita Nyong’o

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio aos inúmeros looks que se digladiavam pelos holofotes, o de Lupita Nyong’o, 40 anos, se sobressaiu nos tapetes do Tony Awards, prêmio concedido aos melhores do teatro nos Estados Unidos. A atriz surpreendeu ao adentrar o evento vestindo um intrigante molde dos próprios seios esculpido em prata, visual que ainda contava com uma curva sinuosa provisoriamente tatuada na cabeça. A autora do ousado visual, a artista plástica e estilista paquistanesa Misha Japanwala, é conhecida por criar registros realistas, por assim dizer, do corpo das modelos — tudo em nome da “celebração e da resistência”. “Foi uma experiência extracorporal sem vergonha”, definiu Lupita.

Publicado em VEJA de 21 de Junho de 2023, edição nº 2846