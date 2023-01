O significado da roupa de Janja na posse de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse para seu terceiro mandato no cargo de presidente na tarde deste domingo (1º). A primeira-dama, Janja, que foi figura importante na eleição do petista, fez uma escolha de valorização da moda nacional e apareceu de forma rara, sem os óculos que costuma usar. O figurino, um terno bordado no tom bege pastel com os cabelos presos, é assinado por Helô Rocha, a mesma que fez o vestido do casamento da socióloga, em conjunto com bordadeiras do nordeste, em maio passado.

A stylist e consultora de moda Manu Carvalho comentou a pedido da coluna a roupa usada nesse dia histórico. “Ela entregou o que já vinha prometendo: valorizar a moda nacional, o trabalho regional. Um lindo mix de costume tingido naturalmente, com caju e ruibarbo, com bordados em palha brasileira por bordadeiras. Também chama atenção ela estar de terno de seda (calça, colete e paletó) e não de vestido – Janja já deixou claro em entrevistas que seria uma primeira dama ativa, em trabalho e opinião, e acredito que o terno reafirma essa postura. Político e elegante”.

Além disso, o penteado chama a atenção: “uma imagem mais de trabalho do que de festa – mais cara de manga arregaçada”. No geral, a stylist resume a escolha de Janja como inovadora. “Ela ousou e saiu do comum, fez jus ao que quer imprimir como primeira dama”.