O show feminino de maior bilheteria da história

Beyoncé iniciou a Renaissance World Tour, em 10 de maio de 2023, em Estocolmo, na Suécia, e de lá para cá não para de surpreender com os números. Durante a passagem pelos Estados Unidos, a cantora conquistou a marca de show feminino de maior bilheteria da história. O evento realizado em Nova Jersey, no dia 29 de julho, alcançou 16,5 milhões de dólares (aproximadamente 78 milhões de reais) com a venda de ingressos. No total, com 33 shows, o espetáculo já ultrapassou 295 milhões de dólares. Não é para qualquer um.

