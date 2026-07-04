O show enérgico de Cyndi Lauper, que revigora suas bandeiras

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Cyndi Lauper, aos 73 anos, fez uma rara e marcante aparição no Rock in Rio Lisboa, mantendo seu estilo único. Enquanto ela atribui a escassez de shows à idade, tabloides especulam que a cantora busca refúgio dos problemas familiares, incluindo sérias acusações contra seu filho e marido. Confira os detalhes.

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Com o usual figurino extravagante e os cabelos azulados, Cyndi Lauper, 73 anos, exibiu-se no palco do Rock in Rio Lisboa, em Portugal, algo cada vez mais raro. “Não estou viajando de trem, avião nem carro para me preservar. Vai saber como estarei daqui a uns anos”, explicou. Já os tabloides de fofoca enveredam por outra linha — a cantora voltou ao batente, segundo dizem, para fugir da alta pressão em casa. O filho, o rapper Declyn Dex Lauper, é acusado de agressão sexual a uma mulher. Pior: o mesmo processo mira seu marido, o ator David Thornton, que teria “facilitado” a suposta violência. Cyndi jamais deu um pio sobre o enrosco, mas soltou a voz sob os holofotes lisboetas.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 3 de julho de 2026, edição nº 3002