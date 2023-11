O sentimento generalizado em ‘Terra e Paixão’ a dois meses do fim

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cansaço é geral no elenco de Terra e Paixão. Isso é visível no humor dos atores nos bastidores de gravações, relatado por uma pessoa da produção à coluna. Ninguém está mais com paciência para repetir cenas ou se prolongar em externas debaixo de forte calor. A novela de Walcyr Carrasco, que ganhou reforço de Thelma Guedes no meio do caminho, atravessa a curva rumo a sua reta final, marcada para janeiro. A mais longa produção de ficção da TV Globo nos últimos tempos – com 245 capítulos – exigiu demais de seus atores. Os mais badalados fazem planos para descanso a partir do final de janeiro. Alguns, entretanto, temem pelo fim do contrato, já que acertam por obra fixa. Com a incerteza que se avizinha, até lá o ritmo segue intenso nos estúdios, apesar das reclamações. O jeito é pensar lá na frente.