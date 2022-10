O sentimento dividido de Humberto Carrão nesta eleição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 27 out 2022, 20h35 - Publicado em 27 out 2022, 20h13

Humberto Carrão, 31 anos, que está no elenco da nova novela do Globoplay, Todas as Flores, comentou sobre o momento político do Brasil, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais. O ator também faz parte da série Rota 66: A polícia que mata, recém-lançada e produzida pelo mesmo streaming.

“Estou muito nervoso, ansioso, pensando nisso sem parar. Ao mesmo tempo otimista, esperançoso, reconheço nas ruas e nas pessoas uma vontade sim desse lugar voltar a respirar uma democracia. Fico assustado ao perceber que muita gente não está entendendo o que estamos vivendo, não se trata de gostar de um candidato ou não, é um plebiscito para continuar em um lugar democrático ou não. Pessoas passando fome, jornalistas atacados, artistas atacados. A gente precisa urgentemente que esse país volte a ser um lugar de luz, de cultura, de amor, de história”, comentou, reafirmando seu voto em Lula (PT).

Ele também lembrou da polêmica envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson, preso no domingo, 23, após disparar tiros de fuzil contra policiais federais e atirar granada nos agentes. “A impressão que eu tenho é que o tiro escapou pela culatra. Eles tentaram criar um factoide, um mártir e não deu certo, que bom que não deu certo. Me parece que a gente tem que passar desse assunto também. O assunto tem que ser outro, a gente tem que parar de ficar sendo pautado pela loucura dessa gente”, declarou.

