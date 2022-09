O segredo revelado de Coldplay para show no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Organização da banda Coldplay está distribuindo 100.000 pulseiras brancas que serão acesas mais tarde, na madrugada de sábado para domingo, na Cidade do Rock. Será feito um grande mural luminoso na plateia, como já vem sendo realizado em outras apresentações da banda. Os fãs já recebem desde cedo, ao entrar no Rock in Rio, o acessório, causando grande expectativa em parte do público, que não quer perder por nada a apresentação e fazer parte desse painel de luz. As amigas Joyce Laport, 30, Júlia Laport, 24, Mariana Sauvesuk, 23, e Tamara Costa, 28, foram algumas das pessoas que já garantiram a pulseira. “A produção explicou que não precisa apertar nada, que eles que vão comandar as luzes por radiofrequência”, disse Tamara.

Fãs da banda, elas adoraram a ideia. “Sou completamente apaixonada pelo Coldplay, também vou show que eles vão fazer no Engenhão. Estou super apressada porque quero ficar perto do palco desde já”, contou Júlia.