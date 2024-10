O segredo da longevidade de Fernanda Montenegro ao completar 95 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma das mais longevas atrizes em atividade no país, Fernanda Montenegro dispensa apresentações. Nesta quarta-feira, 16, ela completa 95 anos. Para quem lhe pergunta sobre o segredo de sua longevidade, Fernandona assim responde: “trabalho”.

A atriz está prestes a estrear seu novo projeto, Ainda Estou Aqui, que ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza. O título foi anunciado na programação da Mostra de Cinema Internacional de São Paulo, que acontece entre os dias 17 e 30 de outubro. Desde março percorre os teatros do país com o espetáculo Simone de Beauvoir. E fará em breve Velhos Bandidos, dirigido pelo filho Cláudio Torres, no qual contracena com Ary Fontoura. Além de um documentário sobre vida, para estreia previsat em 2025. Parar nao está em seus planos.