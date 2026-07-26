O segredo da boa forma de Lenny Kravitz para manter cintura P aos 62 anos

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Lenny Kravitz, aos 62 anos, revela sua rotina intensa para manter a forma na turnê europeia. De ensaios com figurino apertado a uma dieta radical após as 16h, o astro pop garante elasticidade e fôlego invejáveis. Descubra os segredos por trás de sua performance e físico impecáveis na edição mais recente de VEJA.

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Para encarar a atual turnê pela Europa, Lenny Kravitz, 62 anos, fez de tudo um pouco para exibir invejável elasticidade e fôlego sobre o palco. Parte de sua preparação envolve ensaiar usando o justíssimo figurino dos shows — jeans e peças de couro com as quais é mais difícil fazer tanto malabarismo. “É como se fosse treino de academia”, explica o astro pop, que engatou em uma dieta radical. Ele só começa a se alimentar depois das 16h, e o menu é espartano: omelete de claras com vegetais, salada e shake de proteína. “Não é que eu faça jejum intermitente, é só o meu estilo mesmo”, garante ele, que mantém 62 quilos com 1,75 metro de altura e cintura P.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 24 de julho de 2026, edição nº 3005