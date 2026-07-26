O segredo da boa forma de Lenny Kravitz para manter cintura P aos 62 anos
Músico se prepara para encarar a atual turnê pela Europa
Para encarar a atual turnê pela Europa, Lenny Kravitz, 62 anos, fez de tudo um pouco para exibir invejável elasticidade e fôlego sobre o palco. Parte de sua preparação envolve ensaiar usando o justíssimo figurino dos shows — jeans e peças de couro com as quais é mais difícil fazer tanto malabarismo. “É como se fosse treino de academia”, explica o astro pop, que engatou em uma dieta radical. Ele só começa a se alimentar depois das 16h, e o menu é espartano: omelete de claras com vegetais, salada e shake de proteína. “Não é que eu faça jejum intermitente, é só o meu estilo mesmo”, garante ele, que mantém 62 quilos com 1,75 metro de altura e cintura P.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 24 de julho de 2026, edição nº 3005