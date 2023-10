O romance de bilhões de neto de Paul McCartney e filha de Bill Gates

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 20 out 2023, 11h44 - Publicado em 22 out 2023, 07h02

Uma das solteiras mais cobiçadas do Vale do Silício, onde cursa moda, Phoebe Gates, 21 anos, filha de Bill Gates, assumiu namoro com Arthur Donald, 24 anos, neto de Paul McCartney. Para celebrar a união, os dois embarcaram para Paris, onde não resistiram ao clichê de fazer foto na frente da Torre Eiffel e postar tudo. “Paris em filme”, derramou-se ela, de rosto colado ao rapaz, graduado em história da arte pela prestigiada Universidade Yale. O comentado enlace se deu com um empurrãozinho da estilista Stella McCartney, tia de Arthur, e de Melinda Gates, mãe de Phoebe. E os incansáveis tabloides já começaram a fazer conta — com vantagem, claro, para Gates. Enquanto ele acumula o equivalente a 520 bilhões de reais, McCartney tem 5 bilhões de reais.

Publicado em VEJA de 20 de outubro de 2023, edição nº 2864