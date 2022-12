O rolê do filho zero quatro de Bolsonaro às vésperas da posse de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Renan, o filho zero quarto de Jair Bolsonaro (PL), não parece estar muito preocupado com o fim do mandato do pai. Enquanto apoiadores do atual presidente da República se recusam a sair da porta do quartel em Brasília, em atos antidemocráticos que procuram impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Renan dá uma de blogueirinho em uma loja multimarcas em Goiânia.

Imitando influencers que se dedicam a ganhar a vida fazendo publicidade nas redes sociais, ele publicou vídeos recomendando o estabelecimento para seus seguidores e sugerindo que eles comprem roupas para a virada de ano.

Enquanto isso, o pai Jair Bolsonaro (PL) prepara as malas para embarcar para os Estados Unidos e, assim, deixar de passar a faixa para Lula, no dia primeiro de janeiro. Os seguranças do futuro ex-presidente já chegaram em Orlando, Flórida, onde ele deve passar o reveillon. A viagem, que tem sido alvo de críticas de seus eleitores, deve acontecer com o uso do avião presidencial e sem a presença de Michelle Bolsonaro.