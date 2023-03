O ritual de Klara Castanho para tampar o umbigo em eventos públicos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta promoveu uma festa de aniversário em São Paulo nesta sexta-feira, 24. Ela comemora 30 anos no dia 30 de março, mas aproveitou o movimento de artistas na capital paulista para o festival Lollapalooza 2023. Entre os convidados, Klara Castanho escolheu um look dedicado à proteção espiritual. A atriz chegou ao evento com um cropped laranja, uma calça branca e acessórios em dourado, além de uma espécie de esparadrapo tampando o umbigo. A ideia de tampar essa parte do corpo é um “ritual de proteção”. Isso porque, ao tampar o chacra umbilical, a pessoa repeliria energias negativas que tentem “entrar” no corpo.