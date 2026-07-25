O ritual de Juliana Paes para voltar a viver contraventora na Netflix
Juliana Paes se prepara para 2ª temporada de 'Os Donos do Jogo'
O ritual de Juliana Paes, 47 anos, para decorar as falas de seu novo papel na segunda temporada de Os Donos do Jogo, da Netflix, envolve muito café, pão na chapa e silêncio absoluto. Ela segue na pele da ambiciosa primeira-dama da contravenção carioca e, agora com ainda mais destaque, terá até aulas de tiro para as cenas de ação. “Estou a pleno vapor”, diz a atriz, que atuará em um cenário movido a samba e caipirinha, dobradinha que “adora”. Ao voltar ao set, Juliana dá uma filosofada sobre o universo do jogo do bicho, que precisou destrinchar. “É o puro suco do Brasil no sentido do machismo e, por isso, minha personagem é tão curiosa, pela força que exibe”, diz.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 24 de julho de 2026, edição nº 3005