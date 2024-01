O risco que ‘Renascer’ traz para a TV Globo em momento crucial

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Adaptada pelo seu neto Bruno Luperi, Renascer, de Benedito Ruy Bartbosa, é uma grande aposta da TV Globo para alavancar o horário das 21h. Mas como todo investimento, este também há riscos. A fotografia, a direção, a escalação… tudo parece ajudar a desenhar uma obra-prima prestes a ir ao ar, daquelas dignas de concorrer ao Emmy. Mas as semelhanças recentes com Pantanal, outro remake do mesmo autor, podem azedar as expectativas. Além de ser ambientada no meio rural, Renascer traz Marcos Palmeira vivendo o protagonista e Juliana Paes numa participação tal como na produção anterior. A aposta da coluna é de sucesso. Mas tudo a conferir.