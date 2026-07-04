O retorno de Carol Duarte à Globo após anos dedicados ao cinema
Atriz vive personagem sedutora em 'Os Outros'
Uma década atrás, Carol Duarte, 34 anos, esteve na vanguarda da TV brasileira ao interpretar a primeira protagonista trans em uma novela da Globo, papel que a fez despontar na carreira. Desde então, ficou quase sempre longe da emissora, priorizando consecutivos projetos para o cinema. Até que, recentemente, lhe ofereceram um papel na série Os Outros, do Globoplay, que ela gostou e pegou: é uma mulher que faz a linha sedutora, sem medo de ser julgada. “Quero estar sempre envolvida em trabalhos a serviço de discussões importantes, como a posição feminina na sociedade. Sabemos que, para nós, a realidade é sempre mais hostil”, afirma ela, sem deixar de agitar bandeira.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 3 de julho de 2026, edição nº 3002