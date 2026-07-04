O retorno de Carol Duarte à Globo após anos dedicados ao cinema

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ler Resumo





Carol Duarte, atriz que marcou a TV como primeira protagonista trans da Globo, retorna à emissora após uma década no cinema. Em “Os Outros”, do Globoplay, ela vive uma mulher sedutora e sem amarras, reforçando seu compromisso com discussões sobre a posição feminina na sociedade. Confira essa nova fase da carreira!

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma década atrás, Carol Duarte, 34 anos, esteve na vanguarda da TV brasileira ao interpretar a primeira protagonista trans em uma novela da Globo, papel que a fez despontar na carreira. Desde então, ficou quase sempre longe da emissora, priorizando consecutivos projetos para o cinema. Até que, recentemente, lhe ofereceram um papel na série Os Outros, do Globoplay, que ela gostou e pegou: é uma mulher que faz a linha sedutora, sem medo de ser julgada. “Quero estar sempre envolvida em trabalhos a serviço de discussões importantes, como a posição feminina na sociedade. Sabemos que, para nós, a realidade é sempre mais hostil”, afirma ela, sem deixar de agitar bandeira.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 3 de julho de 2026, edição nº 3002