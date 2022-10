O resultado que Ana Lúcia Torre teme no segundo turno da eleição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 23 out 2022, 18h13 - Publicado em 24 out 2022, 11h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 23 out 2022, 18h13 - Publicado em 24 out 2022, 11h00

Ana Lúcia Torre conversou com a coluna sobre o desafio de fazer uma novela logo depois do sucesso de Pantanal. No ar em Travessia, ela não teme uma audiência dispersa por causa do tema que domina todas as rodas de conversa – o segundo turno das eleições.

“O grande perdedor desta eleição foram as pesquisas de opinião. Tem quem fale que o grande perdedor foi o Ciro Gomes, não, foram as pesquisas de intenção de voto. Essas vão ter que revisar completamente os seus conteúdos para poder sobreviver, estão desacreditadas, né? Tenho um certo receio (com o resultado do segundo turno), porque o Senado se formou de uma forma conservadora. E acho que, se Bolsonaro ganhar, ele vai ter a faca e o queijo na mão, terá a casa pronta pra ele. Aí está o perigo! Ao mesmo tempo, se o Lula ganhar, vai ter muita dificuldade de governar”.

Aos 77 anos, Ana já não seria obrigada a votar. Algo que ela rejeita completamente. “Eu sou cidadã, trabalho, pago imposto. Como é que eu não vou votar?”, diz.