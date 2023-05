O repórter que ganhou elogio de Patrícia Poeta ao vivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante o Encontro desta sexta-feira, 19, Patrícia Poeta fez questão de elogiar um repórter correspondente da região Sul, que estava ao vivo para comentar as mudanças climáticas no país. “Tiago é bonitão, né gente? Era isso que vocês queriam falar, não era?”, afirmou rindo. Thiago Rasera, da TV RPC, ficou sem reação ao elogio, somente manteve o sorriso no rosto. Nas redes sociais, brincou com o momento: “Hoje eu tô me achando!”.

Thiago trabalha há dois anos na emissora do Paraná, afiliada da Rede Globo. No Instagram, com pouco mais de 6000 mil seguidores, divide as publicações entre fotos do dia a dia no trabalho e do cachorro Itaipava. O repórter teve uma mudança estética no último ano: emagreceu com ajuda de um personal trainer.