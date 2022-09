O recado que o rapper carioca mandou para os políticos no RIR

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Carioca de Sepetiba, o rapper Geizon Carlos Cruz Fernandes, conhecido como Xamã, usou sua apresentação na tarde de sábado, 3, para dar um recado direto à classe política. Enquanto se apresentava no Palco Sunset, o artista pediu para o governador abaixar o preço da passagem.

Xamã, de 32 anos, reclama do problema com conhecimento de causa. Criado na Zona Oeste Fluminense, numa localidade onde nem o trem chegava, ele conta que gastava mais da metade de seu salário em transporte. Antes de virar rapper, Xamã trabalhou em loja. Depois de estrear no Rock in Rio em 2019 no Espaço Favela, o cantor se apresenta hoje ao lado dos rappers sul-matogrossenses do Brô MC’s – o primeiro grupo de rap indígena do país.