O recado que Malala Yousafzai repete a todo político

Malala Yousafzai participou da abertura do Festival do Leitor, a temporada LER 2023, promovida pelo Salão Carioca do Livro, em uma conversa mediada pela jornalista Maju Coutinho, nesta segunda-feira, 23, no Maracanãzinho, zona norte do Rio. Ela falou sobre a própria história, a meta pessoal de promover edução universal, focando nas meninas, além de temas atuais, como a forma que lida com discursos de ódio e redes sociais. Malala é uma ativista paquistanesa reconhecida mundialmente por lutar pelo direito à educação das mulheres e meninas no Paquistão. Ela conquistou Prêmio Nobel da Paz, sendo a pessoa mais jovem a receber esta honraria, em 2014. Hoje, vive na Inglaterra e é autora de Eu sou Malala, Longe de casa e Malala e seu lápis mágico.

“Eu tive a oportunidade de conhecer meninas fantásticas pelo mundo e vi que elas já sabem a importância da edução. Eu não preciso dar a elas um discurso motivacional ou contar a minha história, porque elas próprias sabem que a educação é o mais importante. E sempre falo para as pessoas, especialmente para os políticos: se você duvida da importância da educação, vá perguntar para uma menina”, disse Malala. Mais de 10 anos depois do ataque que sofreu a caminho da escola, ela se define como uma cidadã global, orgulhosa de cada parte da própria identidade e diz que “a melhor maneira de lutar contra o extremismo é espalhar educação pelo mundo, essa é a melhor forma de vingança”.

Sobre redes sociais, Malala vê aspectos positivos das novas tecnologias, inclusive participa do TikTok. “Todas as nossas ferramentas têm lados positivos e negativos. E as políticas governamentais têm que estar presentes para diminuir o lado ruim. Mas os donos dessas empresas também devem ter mais responsabilidade. E nós, consumidores, devemos ser mais bem informados e educados sobre, com educação digital nas escolas”. A ativista também compartilhou algumas curiosidades, como um dos primeiros livros que leu fora da escola (O Alquimista de Paulo Coelho), a série que acompanha no momento (Sucession, da HBO), e as cantoras favoritas (Taylor Swift e Selena Gomez).