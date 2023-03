O recado na blusa de Ailton Graça em ‘Travessia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Monteiro, vivido pelo ator Ailton Graça em Travessia, vive às turras com o filho, que se perde no mundo dos videogames. Mais de uma vez ele apareceu em cena usando uma camisa com uma estampa que chamou a atenção da audiência. Trata-se de uma imagem com a inscrição “Dandara”.

É uma alusão a Dandara dos Palmares, guerreira do período colonial do Brasil, casada com Zumbi dos Palmares e com quem teve três filhos. Após ser presa, cometeu suicídio se jogando de uma pedreira ao abismo para não retornar à condição de escrava. Até hoje é reverenciada pelo movimento negro, que a resgata contra o apagamento histórico de personagens importantes do país. A camisa no personagem marca um posicionamento – também no figurino de determinados atores – de um maior cuidado para as questões do negro na teledramaturgia da empresa.