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Cultura

O recado de Mbappé com gesto silencioso antes de jogo do Real Madrid

Atacante foi seguido por companheiros

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 15h00
Jogador de futebol Kylian Mbappé, com expressão séria, vestindo uma camisa branca com a frase TODOS SOMOS CARALLAS FLY BETTER e uma camisa verde escura por baixo, em um campo de futebol com fundo desfocado
Kylian Mbappé (Jose Breton/Pics Action/NurPhoto/Getty Images)
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O recado de Mbappé com gesto silencioso antes de jogo do Real Madrid Priorizar nos meus resultados Google

Filho de pai camaronês e mãe argelina, Kylian Mbappé, 27, não costuma se furtar a usar a própria voz para defender imigrantes que tentam ganhar a vida na Europa. Em campo, porém, recorreu a um gesto silencioso para demonstrar solidariedade aos milhares de marroquinos que, em julho, cruzaram a fronteira com Ceuta, enclave espanhol localizado no norte da África. Ao pisar o gramado para a partida contra o Elche, o atacante dobrou a camiseta onde se lia “Todos somos caballas” — apelido dos espanhóis que habitam o outro lado do Mediterrâneo —, escondendo a mensagem que La Liga, organização responsável pelo campeonato, queria passar aos torcedores. Foi seguido pelos companheiros Vinicius Jr., 26, e Ibrahima Konaté, 27. Dentro de campo, porém, anda faltando combatividade ao trio. O estrelado Real Madrid amarga um quarto lugar, atrás dos rivais Barcelona, Atlético de Madri e Real Betis.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 25 de setembro de 2026, edição nº 3014

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