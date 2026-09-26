O recado de Mbappé com gesto silencioso antes de jogo do Real Madrid

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Filho de imigrantes, Kylian Mbappé usou um gesto silencioso em campo para apoiar marroquinos em Ceuta, alterando a mensagem oficial da liga. O ato de solidariedade, seguido por Vinicius Jr. e Konaté, contrasta com a fase instável do Real Madrid, que amarga o quarto lugar no campeonato. Leia mais sobre o craque e o time.

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Filho de pai camaronês e mãe argelina, Kylian Mbappé, 27, não costuma se furtar a usar a própria voz para defender imigrantes que tentam ganhar a vida na Europa. Em campo, porém, recorreu a um gesto silencioso para demonstrar solidariedade aos milhares de marroquinos que, em julho, cruzaram a fronteira com Ceuta, enclave espanhol localizado no norte da África. Ao pisar o gramado para a partida contra o Elche, o atacante dobrou a camiseta onde se lia “Todos somos caballas” — apelido dos espanhóis que habitam o outro lado do Mediterrâneo —, escondendo a mensagem que La Liga, organização responsável pelo campeonato, queria passar aos torcedores. Foi seguido pelos companheiros Vinicius Jr., 26, e Ibrahima Konaté, 27. Dentro de campo, porém, anda faltando combatividade ao trio. O estrelado Real Madrid amarga um quarto lugar, atrás dos rivais Barcelona, Atlético de Madri e Real Betis.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 25 de setembro de 2026, edição nº 3014

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