O recado de Marlene Mattos à viúva do ex-paquito Robson Barros

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ex-diretora do Xou da Xuxa, Marlene Mattos expôs a mensagem enviada à Luciana Truffi, viúva do ex-paquito Robson Barros, que morreu no último sábado, 20, aos 57 anos.

“Luciana, fiquei aliviada depois de falar com você e saber como foram os últimos momentos do Robson. Ele voltou pra casa. Hoje não sente mais dor com certeza. Nós duas tivemos a honra de conviver com um homem trabalhador, determinado, sonhador e gentil. Vamos sentir saudades, mas Deus vai transformar essa saudade em lembranças e é certo que o teu marido, pai dos teus filhos, amigo de muitos amigos, inclusive meu, estará entre nós até o dia em que também faremos essa viagem e nos encontraremos em algum lugar”, escreveu a empresária.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Em um comentário, Luciana agradeceu a mensagem e elogiou Mattos: “Obrigada pela mensagem, você é muito gentil e generosa”.

Continua após a publicidade

Integrante da primeira formação do grupo de assistentes de palco de Xuxa Meneghel, Robson acompanhava a rainha dos baixinhos em programas e apresentações. Após deixar a TV, ele seguiu carreira no setor empresarial. A causa da morte não foi divulgada.