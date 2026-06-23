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Cultura

O recado de Marlene Mattos à viúva do ex-paquito Robson Barros

Ex-assistente de palco de Xuxa morreu no sábado, 20, aos 57 anos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 10h16 | Atualizado em 23 jun 2026, 10h17
Mulher de cabelos grisalhos e óculos redondos, vestindo camisa branca, ao lado de um homem de cabelos escuros e barba rala, com blusa azul
Marlene Mattos e ex-paquito Robson Barros (Redes sociais/Reprodução)
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O recado de Marlene Mattos à viúva do ex-paquito Robson Barros Priorize VEJA no Google

Ex-diretora do Xou da Xuxa, Marlene Mattos expôs a mensagem enviada à Luciana Truffi, viúva do ex-paquito Robson Barros, que morreu no último sábado, 20, aos 57 anos.

“Luciana, fiquei aliviada depois de falar com você e saber como foram os últimos momentos do Robson. Ele voltou pra casa. Hoje não sente mais dor com certeza. Nós duas tivemos a honra de conviver com um homem trabalhador, determinado, sonhador e gentil. Vamos sentir saudades, mas Deus vai transformar essa saudade em lembranças e é certo que o teu marido, pai dos teus filhos, amigo de muitos amigos, inclusive meu, estará entre nós até o dia em que também faremos essa viagem e nos encontraremos em algum lugar”, escreveu a empresária.

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Em um comentário, Luciana agradeceu a mensagem e elogiou Mattos: “Obrigada pela mensagem, você é muito gentil e generosa”.

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Integrante da primeira formação do grupo de assistentes de palco de Xuxa Meneghel, Robson acompanhava a rainha dos baixinhos em programas e apresentações. Após deixar a TV, ele seguiu carreira no setor empresarial. A causa da morte não foi divulgada.

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