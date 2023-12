O recado de Madonna aos brasileiros que aguardam por sua turnê

No meio do ano, o susto: Madonna, 65 anos, foi internada na UTI de um hospital de Nova York com infecção bacteriana. “Meu primeiro pensamento quando acordei foi para meus filhos. O segundo foi que não queria desapontar quem tinha comprado ingresso para minha turnê”, disse, então. Recuperada, caiu na estrada com The Celebration Tour, show que abrange seus quarenta anos de carreira, no qual se apresenta com 80 toneladas de equipamentos, mais de quarenta músicas e uma “máquina do tempo” no cenário. Em um deles, na Alemanha, ao notar muitos fãs brasileiros na plateia, pediu que levantassem as mãos e prometeu: “Eu vou estar lá”. Só não disse quando.

Publicado em VEJA de 22 de dezembro de 2023, edição nº 2873