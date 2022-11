O rebuliço que Deborah Secco está causando na cobertura da Copa do Mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com um figurino abundante em recortes para cá e para lá, Deborah Secco, 42 anos, estreou no programa especial Tá na Copa, do SporTV, admitindo que o impensável convite a pegou de surpresa. Afinal, o que se passa nas quatro linhas do gramado a enche de dúvidas existenciais — sendo o impedimento uma das mais complexas. “Estou tensa, não é uma área que domino, mas querem exatamente isso de mim”, diz a atriz, que divide, a distância, a tela com o comentarista e ex-marido Roger Flores, já que ele está baseado em Doha. “Tudo o que entendo de futebol foi o Roger que me ensinou. Tenho orgulho dele”, elogia ela, casada hoje com o ator Hugo Moura.

Publicado em VEJA de 30 de novembro de 2022, edição nº 2817