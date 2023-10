O reality brasileiro que escandaliza o exterior com fortes cenas de sexo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 23 out 2023, 18h53 - Publicado em 24 out 2023, 07h01

O público estrangeiro não estava preparado para algumas cenas do reality show brasileiro Rio Shore. O programa viralizou entre internautas após momentos de sexo explícito entre os participantes. As imagens alcançaram o exterior devido à exibição do programa em canais a cabo estrangeiros. A franquia Shore pertence a MTV, que iniciou com o americano Jersey Shore e ganhou spin-offs na Inglaterra, México, Espanha e Polônia. A versão brasileira está atualmente em sua terceira temporada, e os trechos que vêm dando o que falar foram ao ar em julho. Em um dos vídeos, participantes protagonizam uma cena de ménage – sexo a três. Em outro momento, todas as pessoas transam no mesmo quarto “Este reality show brasileiro não é para os fracos”, escreveu um dos telespectadores no X (antigo Twitter). “Isso é sem noção”, escreveu outro.