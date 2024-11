Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na cúpula do G20 no Rio, as nações participantes são Brasil, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além da União Europeia e União Africana. Porém, o grupo de países que compõem G20 não é exatamente o mesmo dos atuais 20 primeiros colocados no ranking de maiores economias do mundo. Segundo os dados consolidados de 2023 do Produto Interno Bruto (PIB), o ranking dos presidentes à frente das maiores economias do mundo são:

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos; Xi Jinping, presidente da China; Frank-Walter Steinmeier, presidente da Alemanha; Shigeru Ishiba, primiero-ministro do Japão; Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia;

Seguidos por: Reino Unido, França, Itália, Brasil, Canadá, Rússia, México, Austrália, Coreia do Sul, Espanha, Indonésia, Países Baixos, Turquia, Arábia Saudita, e Suíça.