O ranking dos atores mais ricos no elenco de ‘A Odisseia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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O novo longa de Christopher Nolan, A Odisseia, não impressiona apenas pelo potencial cinematográfico e elenco estrelado. Os principais nomes do filme somam uma fortuna estimada em 1 bilhão de dólares, cerca de 5,1 bilhões de reais na cotação atual, consolidando a super produção como uma das mais valiosas de Hollywood dentro e fora das telas.

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Quem lidera a lista é o próprio diretor, Christopher Nolan, com patrimônio de 250 milhões de dólares. Na sequência, aparecem Charlize Theron (200 milhões de dólares), Matt Damon (170 milhões de dólares), Robert Pattinson (90 milhões de dólares), Anne Hathaway e Travis Scott (80 milhões de dólares), Zendaya (40 milhões de dólares), Tom Holland (24 milhões de dólares), Lupita Nyong’o (10 milhões de dólares), Elliot Page (8 milhões de dólares) e Mia Goth (4 milhões de dólares).

Na adaptação do clássico de Homero, que acompanha a perigosa jornada de Odisseu de volta a Ítaca após a Guerra de Troia, Matt Damon interpreta o lendário rei grego. Anne Hathaway vive Penélope, sua fiel esposa, que precisa resistir à pressão dos pretendentes interessados em tomar o trono durante a longa ausência do marido. Mia Goth dá vida a Melanto, criada que trai a rainha, enquanto Tom Holland interpreta Telêmaco, filho do casal. Zendaya assume o papel da deusa Atena, protetora de Odisseu, e Robert Pattinson vive Antínoo, o mais arrogante e violento dos pretendentes. Já Elliot Page interpreta Sinon, personagem conhecido por sua habilidade em manipular os inimigos, e Lupita Nyong’o dá vida às irmãs Helena de Troia e Clitemnestra.

Com orçamento de cerca de 250 milhões de dólares, A Odisseia é o filme mais caro da carreira de Christopher Nolan e chegou aos cinemas brasileiros na última quinta-feira, 15, cercado por grandes expectativas comerciais. Além do elenco de peso, a produção aposta em tecnologia IMAX de última geração e em uma campanha de divulgação que reuniu alguns dos maiores astros da indústria cinematográfica.

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