Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Imagem Blog

VEJA Gente

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios
Cultura

O ranking dos atores mais ricos no elenco de ‘A Odisseia’

Novo longa de Christopher Nolan estreou nesta quinta-feira, 15

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 10h00 | Atualizado em 17 jul 2026, 15h12
Elenco e equipe de Odyssey posam para foto em evento, com fundo azul e o título do filme. Há 11 pessoas, incluindo homens de terno e mulheres com vestidos variados, como um azul vibrante e um cinza claro. Todos sorriem, em pé, sobre um piso que simula areia molhada
Tom Holland, Anne Hathaway, Matt Damon, Emma Thomas, Christopher Nolan, Zendaya, Samantha Morton, Elliot Page, Benny Safdie, John Leguizamo and Hoyte van Hoytema na pré-estreia de 'A Odisseia' (Gareth Cattermole/Getty Images)
Continua após publicidade
O ranking dos atores mais ricos no elenco de ‘A Odisseia’ Priorizar nos meus resultados Google

O novo longa de Christopher Nolan, A Odisseia, não impressiona apenas pelo potencial cinematográfico e elenco estrelado. Os principais nomes do filme somam uma fortuna estimada em 1 bilhão de dólares, cerca de 5,1 bilhões de reais na cotação atual, consolidando a super produção como uma das mais valiosas de Hollywood dentro e fora das telas.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Quem lidera a lista é o próprio diretor, Christopher Nolan, com patrimônio de 250 milhões de dólares. Na sequência, aparecem Charlize Theron (200 milhões de dólares), Matt Damon (170 milhões de dólares), Robert Pattinson (90 milhões de dólares), Anne Hathaway e Travis Scott (80 milhões de dólares), Zendaya (40 milhões de dólares), Tom Holland (24 milhões de dólares), Lupita Nyong’o (10 milhões de dólares), Elliot Page (8 milhões de dólares) e Mia Goth (4 milhões de dólares).

Na adaptação do clássico de Homero, que acompanha a perigosa jornada de Odisseu de volta a Ítaca após a Guerra de Troia, Matt Damon interpreta o lendário rei grego. Anne Hathaway vive Penélope, sua fiel esposa, que precisa resistir à pressão dos pretendentes interessados em tomar o trono durante a longa ausência do marido. Mia Goth dá vida a Melanto, criada que trai a rainha, enquanto Tom Holland interpreta Telêmaco, filho do casal. Zendaya assume o papel da deusa Atena, protetora de Odisseu, e Robert Pattinson vive Antínoo, o mais arrogante e violento dos pretendentes. Já Elliot Page interpreta Sinon, personagem conhecido por sua habilidade em manipular os inimigos, e Lupita Nyong’o dá vida às irmãs Helena de Troia e Clitemnestra.

Siga

Com orçamento de cerca de 250 milhões de dólares, A Odisseia é o filme mais caro da carreira de Christopher Nolan e chegou aos cinemas brasileiros na última quinta-feira, 15, cercado por grandes expectativas comerciais. Além do elenco de peso, a produção aposta em tecnologia IMAX de última geração e em uma campanha de divulgação que reuniu alguns dos maiores astros da indústria cinematográfica.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Cinema
Gente
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).