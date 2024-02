O que Viviane Araújo diz quando perguntam se deixará posto de rainha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

À frente da bateria do Salgueiro desde 2008, Viviane Araújo, 48 anos, a mais longeva soberana da Sapucaí, calou a boca dos críticos que não perdoaram os resquícios de gravidez ainda visíveis no ano passado, quando desfilou pouco depois do nascimento do filho, Joaquim, com o empresário Guilherme Militão. “Sempre tem gente para dizer que minha hora já passou, mas a única pessoa que tem que saber quando parar sou eu”, desabafa Viviane, que defendeu o enredo sobre os Yanomami com a barriga trincada graças a sessões de laser e muito exercício. “As pessoas falam: ‘Fazendo cirurgia, até eu emagreço’. Não é assim. Acordo cedo, deixo meu filho na creche e vou para academia. Tem que dar duro”, ensina a rainha. Mais sincera, impossível.

Publicado em VEJA de 16 de fevereiro de 2024, edição nº 2880