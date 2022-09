O que significa o monumento de tênis sujo no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma imensa escultura de tênis sujo, sem par e com a data 1985 ao fundo, faz sucesso na Rock Street americana no Rock in Rio. Muitos se perguntam o que significa – não apenas a data, mas também a escultura. No ano de 1985 foi a primeira edição do Rock in Rio, realizada, ainda sem tanta estrutura, e que após um grande temporal, alagou o terreno, provocando muita sujeira e lama para os frequentadores.

O símbolo do tênis sujo representa uma marca do que foi aquela edição, já tão longínqua e distante da memória das pessoas que hoje estão no Rock in Rio com todas as regalias, como asfalto, água e principalmente atrações que conseguem fazer com que o público não tenha nem um pouco de saudade do que foi o início de toda essa aventura musical. O Rock in Rio cresceu, apareceu, e hoje é um dos maiores do mundo graças, em parte, ao que lá atrás se colocou como um posicionamento para o seu próprio crescimento: investir em infraestrutura com qualidade.

Rock in Rio: Glória Groove recebe VEJA no backstage Cantora se apresenta na tarde desta quinta-feira no festival. Confira a cobertura da coluna #VEJAGente: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/vYaWEFrsci — VEJA (@VEJA) September 8, 2022

Continua após a publicidade