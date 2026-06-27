O que se come na área VIP do Rock in Rio Lisboa: de caril a porcini

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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A área VIP do Rock in Rio Lisboa abriga cerca de 3.000 convidados em ampla visão privilegiada para o Palco Mundo, o principal do local. Além disso, os convidados conseguem ter a disposição um farto cardápio de iguarias portuguesas e pratos de outros países. Além de queijos de diversos tipos e doces típicos à base de ovos, há também: risoto de alheira, com parmesão e limão, caril tailandês de frango, massa com cogumelos selvagens em queijo parmesão e nhoque salteado com fungi, porcini e parmesão. Tudo sendo servido a moda portuguesa: com fartura.

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