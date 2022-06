O que Ronaldo Nazário alcançou para pagar promessa de 522 km pela Espanha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ronaldo Nazário se prepara para percorrer 522 quilômetros do caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, de bicicleta. É como forma de pagamento de uma promessa caso o Real Valladolid, um de seus times, retornasse à elite do Campeonato Espanhol. O ex-jogador e empresário, dono do clube, vai cumprir o que prometeu no início da temporada passada. “Vou cumprir com uma promessa que fiz quando começamos a segunda divisão no ano passado. A promessa de que, se subíssemos para a primeira divisão, faria esse caminho de Santiago de Compostela de bicicleta. E é o que vamos fazer”, disse. A peregrinação sobre duas rodas começa neste domingo, 5, e terá como companhia sua mulher, a modelo Celina Locks.