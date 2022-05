O que Renato Góes disse aos fotógrafos que lhe pediram para virar à direta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Paredão de fotógrafos no red capert da première do longa “O Garoto”, no Festival de Cinema de Vassouras. Os profissionais da imprensa então pedem a Renato Góes, 35 anos, para virar à direita. “Aqui, olha pra mim, mais à direita, por favor”, berram. Bem humorado, o ator brinca: “À direita, não. Eu só viro à esquerda”, disse, arrancando risadas de uns e olhadas estranhas de outros.

Renato, que esteve na primeira fase de “Pantanal” e continua aparecendo em cenas de flashback como o personagem Zé Leôncio mais jovem, se prepara para viver o vilão de “Mar do sertão”, próxima trama das 18h. “Não é um galã, longe disso. É um vilão um tanto diferente”, despista ele, que esteve na cidade do sul fluminense para prestigiar a mulher, Thaila Ayala, no elenco do filme de estreia, e também para apresentar a cerimônia de abertura, na noite de domingo, 22. “Fazer cinema, movimentar a cultura, não deixa de ser uma forma de se posicionar politicamente”, defende o ator, que tem uma relação afetiva com a cidade de Vassouras. Foi lá que, em 2006, ele esteve para gravar sua primeira novela, “Pé na jaca”.