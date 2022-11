O que Rei Charles disse ao ser alvo de ovadas na rua

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rei Charles e a rainha consorte Camilla estavam sendo recebidos pelos líderes da cidade de York, no norte da Inglaterra, quando ovos foram arremessados ​​contra eles, na quarta-feira, 9. Em vídeo é possível observar que o monarca e seus guardas se mantiveram calmos, sem demonstrar muitas reações. De acordo com especialista em leitura labial, a postura se manteve devido a falas do monarca.

Charles continuou apertando as mãos das pessoas enquanto ovos voavam em sua direção, parando brevemente para olhar as cascas no chão. Em entrevista ao Mirror, o leitor de lábios Jeremy Freeman diz que, logo após os ovos serem lançados, ele continuou cumprimentando uma senhora: “Prazer em conhecê-la”. Depois, se virou para uma senhora de uniforme militar: “Está tudo bem, vamos continuar”. Em seguida, o monarca perguntou a um oficial de proteção: “Tudo bem?”. E o oficial: “Cuidamos dele”. O manifestante recebeu vaias do público enquanto gritava: “Este país foi construído sobre o sangue de escravos”. Foi então jogado no chão por vários policiais, contido e levado preso.

Eggs have been thrown at King Charles during a visit to York. A man has been detained at the scene. More here: https://t.co/WKu3To3sB2 pic.twitter.com/BTyqeumSiz — ITV News Calendar (@itvcalendar) November 9, 2022