O que o Rock in Rio pode revelar sobre o rumo das eleições

Ao trazer no seu nome o gênero musical mais contestador da história, o Rock in Rio abriga também o pop, o rap, o funk, o heavy metal… Nesta edição, que acontece de 2 a 4 e de 8 a 11 de setembro, já teve até a “pisadinha” nordestina. E é normal que seja num clima de contestação que as pessoas vibrem, pulem, se divirtam e extravasem. Isso acontece em diversas manifestações artísticas e culturais. A diferença agora é que o festival, um dos mais importantes no mundo, está sendo realizado há um mês das eleições. É a primeira vez que o Rock in Rio calha numa data tão simbólica para o país. Gritos de “fora, Bolsonaro” são ouvidos à exaustão em shows pelo Brasil há meses. O que torna mais emblemático o teor dos protestos no Rock in Rio é justamente sua força de engajamento em tempos de redes sociais – cem mil pessoas por dia gerando conteúdo a todo instante via celulares, muito além da transmissão padronizada da TV. Os gritos dos gramados da Cidade do Rock podem ser ouvidos em tudo que é canto do país. Se serão decisórios para algum dos candidatos, em algumas semanas haverá uma resposta das urnas.