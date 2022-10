O que ninguém sabe sobre a cidade cenográfica de ‘Travessia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 13 out 2022, 15h48 - Publicado em 14 out 2022, 07h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 13 out 2022, 15h48 - Publicado em 14 out 2022, 07h00

Em visita aos estúdios da novela Travessia, da TV Globo, a coluna teve acesso a algumas curiosidades sobre o universo no qual perambulam os personagens criados por Gloria Perez – do Maranhão ao subúrbio carioca. Confira algumas delas:

Toda a empresa do Guerra (Humberto Martins) foi montada num único bloco de cenários, possibilitando que os funcionários circulem por ambientes e dê mais agitação e movimento às cenas. Guerra pode ir da sua sala até a sala de Cidália (Cássia Kis) sem precisar ter cortes nas cenas, por exemplo.

A empresa foi montada em dois andares de cenários. Na entrada, uma maquete de um shopping e de um edifício. Na mesa de Talita (Dandara Mariana), assistente de marketing do empresário, calculadora, grampeador, post-it e blocos de anotação com rabiscos diversos fingem que se trabalha de verdade por ali.

Em tons de rosa, o quarto de Chiara (Jade Picon) não é grande. Tem fotos da personagem pela parede, além de uma cama confortável e uma penteadeira. Sobre ela, vários produtos de maquiagem – todos de verdade – e um espelho.

Continua após a publicidade

Uma curiosidade extra sobre o figurino de Chiara: suas peças de roupa são todas duplicadas. Isso porque a atriz não passou no teste de direção, então precisará de dublê sempre que tiver que estar ao volante. Os responsáveis pelo figurino da novela e visagismo dos personagens são Natália Duran e Fernando Torquatto. A inspiração para Chiara, que vive uma influencer rica? “É tudo de brechó que parece um Diorzinho. A gente modernizou as peças”, diz Duran.

No closet de Guerra, dezenas de sapatos que serão usados pelo ator ao longo da novela, além de roupas sociais. Em torno da sala do empresário, as plantas são todas artificiais, assim como o falso teto solar (refletores dão a sensação de que entra luz solar). Tudo magia da TV.

Na cidade cenográfica que imita uma vila maranhense, na loja de Núbia (Drica Moraes), tem de tudo um pouco: esculturas, farinha, garrafadas, esponjas, sementes, carreteis de linha… A maioria dos objetos foi comprada em São Luís pela equipe de cenografia da novela.

Já na cidade cenográfica que reproduz o bairro de Vila Isabel, na zona norte carioca, um bar promete ser o point do núcleo cômico da trama, como é de praxe nas novelas de Gloria Perez. No balcão, deliciosos salgadinhos típicos dos botecos do Rio – mas tudo cenográfico.

Há ainda a reprodução de um salão de beleza, a fachada de uma escola, um quiosque de chaveiros e até uma casa lotérica. A academia ao ar livre que servirá de cenário para Vandami (Raul Gazolla) tem aparelhos e pesos numa parede, como existe em Vila Isabel. “Foi inspirado lá, eu visitei e sei que é exatamente assim, ao ar livre, bem raiz”, diz o ator.