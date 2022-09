O que Neymar terá que fazer para transformar apoio a Bolsonaro em voto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neymar já havia agradecido visita de Bolsonaro (PL) ao seu instituto na quarta-feira, 28. Para quem duvidava de seu apoio, hoje ele foi ainda mais explícito. O atacante postou um vídeo nas redes sociais declarando apoio à reeleição do presidente. Mas um fato curioso chama a atenção: É que o atleta está em Paris e não transferiu o título de eleitor desde que foi para a Europa. Ou seja, se quiser mesmo dar um apoio concreto a Bolsonaro, Neymar terá que atravessar o oceano até Santos, onde fica seu colégio eleitoral. E correr muito, já que a viagem de Paris a São Paulo dura cerca de doze horas. Isso porque no sábado, 1, ele tem uma partida pelo Paris Saint-Germain, a partir das 16h (horário de Brasília). As eleições no domingo acontecem das 8h às 17h. Caso contrário, será menos um voto.