O que motivou o rompimento dos príncipes Harry e William

Por Valmir Moratelli Atualizado em 3 out 2022, 12h51 - Publicado em 3 out 2022, 14h00

O mais forte desentendimento entre os príncipes Harry e William teve início a partir de uma entrevista dada pelo caçula e sua mulher, Meghan Markle, ao apresentador Tom Bradby, durante viagem do casal à África do Sul. A informação é dada por Valentine Low, que prepara um livro sobre as origens das tensões entre os príncipes irmãos. Questionado por Bradby acerca dos rumores de desgaste na relação com William, Harry respondeu: “Estamos com certeza em caminhos diferentes neste momento. Como irmãos, vocês sabem. Temos dias bons e dias ruins”. A fala de Harry gerou preocupação em William, que tentou uma reunião para conversarem. Mas Harry se negou a ir a seu encontro. A partir daí, a relação entre eles azedou.