O que motivou fim da amizade de James Franco e Seth Rogen

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dupla em algumas produções de sucesso de Hollywood, como Segurando as Pontas (2008) e A Entrevista (2014), James Franco, 46 anos, e Seth Rogen, 42, não são mais amigos. Franco diz que não conversa com o antigo amigo desde que vieram a público as acusações de assédio sexual contra uma aluna da escola de atuação. “Não falei mais com Seth. Eu amo Seth, tivemos 20 anos maravilhosos juntos, mas acho que acabou. E não por falta de tentativa. Eu disse a ele o quanto ele significou para mim”, contou a estrela de 127 horas (2010), em entrevista à Variety.

A acusação de abuso contra James aconteceu em 2018. Na época, Seth chegou a ficar do lado do amigo. Em 2021, Franco confessou que se envolveu com alunas, dizendo que “foi um erro”. Ele foi “expulso” de Hollywood e aceitou pagar cerca de 2,2 milhões de dólares, 11 milhões de reais, para colocar fim na ação coletiva. Após a confissão, Rogen mudou de opinião. “Desprezo abuso e assédio, e nunca encobriria ou esconderia as ações de alguém que fizesse isso, ou conscientemente colocaria alguém em uma situação em que eles estivessem ao redor de alguém”.