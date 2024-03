O que levou Iza a fazer parada repentina de shows

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de uma separação nada amigável, Iza, 33 anos, tomou inspiração nos dissabores do matrimônio e lançou canções repletas de farpas que logo viraram sucesso. Não demorou muito e engatou um namoro com o jogador de futebol Yuri Lima, 29, do Mirassol, que, ao que parece, também lhe fornece boas ideias. “A energia sexual é criativa”, diz a cantora, que esbanja toda essa alegria nas redes. Eis que, de repente, ela precisou misteriosamente dar um freio na agenda, desmarcando shows pelo Nordeste. Envolta em mistério, a súbita decisão tem a ver com saúde: Iza sofreu um mal-­estar e o médico pediu repouso absoluto, segundo revela sua assessoria, sem fornecer mais detalhes. Holofotes, por ora, nem pensar.

Publicado em VEJA de 22 de março de 2024, edição nº 2885