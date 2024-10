O que levou Fabrício Boliveira ser protagonista em ’ Volta por Cima’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em Volta por Cima, Fabrício Boliveira, 42 anos, interpreta o personagem Jão, o fiscal de ônibus da Viação Formosa. Mas, como protagonista da novela das 7 da TV Globo, o ator se vê como quem está ao volante. “De algum jeito, a gente é o motorista da novela porque a gente visita todos os núcleos e, de certa maneira, sai guiando os outros atores”, opina ele, que pensou bastante antes de aceitar o convite. “Foram muitas conversas e era meu grande desejo voltar a falar com o público diretamente em um trabalho que fizesse sentido. Sou um ator que estou sempre buscando desafios pessoais, mas também lidando com questões que estão na sociedade. Essa novela traz questões sobre masculinidade, as relações amorosas, sobre esse homem do subúrbio e que me atraiu bastante”, explica.