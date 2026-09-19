O que levou ex de Elon Musk a recusar oferta milionária para filme
Ashley St. Clair é mãe do 13º filho do bilionário
Após um fugaz e turbulento relacionamento com Elon Musk, Ashley St. Clair, 28 anos, conta que recusou uma oferta de 40 milhões de dólares do ex–marido para não participar de um documentário sobre ele. “Queria dar o exemplo ao meu filho: nunca devemos aceitar conforto material em troca de não dizer a verdade”, afirmou ela ao cruzar o tapete vermelho do Festival de Veneza, onde, aliás, o filme sobre o fundador da Tesla foi visto pela primeira vez. Em sua rede social, o X, o bilionário não passou recibo: “Ela nunca recebeu essa oferta”, disparou. Em 2024, Ashley deu à luz o 13º filho de Musk, experiência que garante tê-la transformado por completo — a ponto de jurar estar arrependida dos tempos de comentarista de colorido ultraconservador. “O único risco que assumo agora é de tentar ajudar os outros”, garante.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013