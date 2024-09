O que levou Eduardo Paes a estar fora no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Presença constante em edições passadas do Rock in Rio, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, não compareceu à nenhum dia desta edição do festival. A primeira-dama, Cristine Paes, esteve neste sábado, 21, na área VIP do evento, sozinha. Questionada sobre a ausência do político, ela argumentou que ele está com a agenda lotada por conta do trabalho na prefeitura e da campanha de reeleição.

Ao saber da presença do oponente, o candidato Alexandre Ramagem (PL), Cristine Paes comentou: “o Eduardo não tem embate com ninguém, cadeirada só em São Paulo”. Em referência a confusão com o Pablo Marçal e Datena em São Paulo. A primeira-dama disse ainda que o prefeito tem dormido em média de 3:30 a 4 horas por noite e que, a menos de um mês das eleições, ele aproveita o final de semana para concentrar a agenda.

O atual prefeito carioca lidera as pesquisas de intenção de votos com grande vantagem, aparecendo com cerca de 60 por cento das intenções de votos, segundo pesquisa Datafolha desta quinta-feira, 19.