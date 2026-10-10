O que Klara Castanho quer mostrar na pele de Maiara, da dupla com Maraisa
Atriz estará em filme sobre Marília Mendonça
A passagem do tempo nunca é um processo trivial para quem ganha o pão exibindo a imagem, mas alguns acabam enfrentando dilemas ligados à idade muito mais cedo do que o esperado. Lançada ao estrelato aos 8 anos, quando se pôs na pele da primeira vilã mirim em Viver a Vida, badalada novela da TV Globo, exibida em 2009, Klara Castanho, 26, busca se livrar de vez de personagens pouco amadurecidas e faz de tudo para demonstrar densidade na pele de Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa. As irmãs gêmeas são figuras obrigatórias no filme sobre a vida de Marília Mendonça, morta em um acidente de avião, em 2021. Matriculada em aulas de canto para encarar as cenas musicais, Klara busca entender como as mulheres desbravaram um universo predominantemente ocupado por homens. “Estou imersa em tudo o que existe de registro da Maiara para conseguir interpretá-la da melhor e mais honrosa forma que conseguir”, diz.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016