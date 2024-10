O que Joaquin Phoenix teria dito para Lady Gaga após sessão de ‘Coringa 2’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde o lançamento nos cinemas, na última quinta-feira, 3, Coringa: Delírio a Dois tem enfrentado críticas dos fãs e telespectadores. A repercussão negativa impactou, inclusive, no desempenho de bilheteria nos Estados Unidos, o longa arrecadou 37,8 milhões de dólares no final de semana de estreia, bem abaixo das expectativas da Warner Bros, que projetava 70 milhões de dólares. No Rotten Tomatoes, site especializado que reúne as principais críticas, ele está como um ‘tomate amargo’, com 33% de aprovação crítica e 32% do público. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a reação do protagonista Joaquin Phoenix, após sessão da obra exibida no Festival de Cannes, em maio deste ano, na França, chamou a atenção. O artista aparece ao lado de Lady Gaga não muito feliz. Enquanto a plateia aplaude, ele troca algumas palavras com a colega de cena. De acordo com a análise de leitura labial feita por alguns usuários, Phoenix teria dito que Coringa 2 é “horrível”. Já Gaga, por um vídeo de outro ângulo, não teria concordado. “Não diga isso (…) Você acha? (…) Por quê?”.